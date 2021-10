Gazeley et Argan livrent le plus grand bâtiment d'Europe

La plateforme, située au sein de la Zone d'activités de la Terre Rouge, sur la commune de Tournan-en-Brie, couvre l'ensemble des besoins logistiques de l'enseigne d'ameublement sur la partie nord de l'hexagone tout en permettant une optimisation des délais de livraison des magasins et de l'activité e-commerce. Le site bénéficie d'un positionnement stratégique au cœur des grands axes routiers de l'Ile-de-France : N4, A4, A5 et A6. L'entrepôt couvre l'ensemble des besoins logistiques de l'enseigne d'ameublement sur le Nord du pays.

Comme le précise Jean-Claude Le Lan, président fondateur d'Argan, « Au-delà de la performance immobilière - le développement du plus grand bâtiment logistique jamais édifié en France – je retiendrai de cette aventure la capacité qu'ont eu deux entreprises, potentiellement concurrentes, à unir leurs forces. Argan et Gazeley ont su faire preuve d'intelligence et de pragmatisme pour mener à bien ce projet d'une portée inédite. » De son côté, Fabrice Cervoni, directeur général Europe du Sud de Gazeley met l'accent sur la capacité de l'entreprise de « créer des entrepôts logistiques de très grande taille et de haute qualité ».

Genèse du projet

Gazeley et Argan annonçaient en 2017 la signature d'un accord avec le groupe Steinhoff International – maison mère de Conforama – pour la construction d'une plateforme logistique de près de 180 000 m2. L'ambition du projet justifiait un développement en partenariat. Gazeley, l'un des plus importants investisseurs et développeurs d'entrepôts logistiques et de centres de distribution, et Argan, première foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts premium, ont ainsi mis en commun leurs ressources foncières disponible sa fin de proposer un site de qualité adapté à la taille exceptionnelle de ce projet : plus de 33 hectares à Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne. Les deux développeurs ont mutualisé leurs savoir-faire et conçu de manière proactive un projet logistique adapté et appelé à se pérenniser sur ce territoire de Seine-et-Marne.

À propos de Gazeley

Gazeley est l'un des principaux développeurs, investisseurs et gérants d'entrepôts logistiques et de parcs de distribution en Europe, avec un portefeuille de 1,7 million de mètres carrés concentrés sur les marchés logistiques stratégiques du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'Italie. En plus de son portefeuille d'exploitation qui est loué à 98 % à des clients de premier plan comme Amazon, UPS ou Volkswagen, Gazeley dispose d'une banque foncière de premier ordre qui permet le développement de 1,5 million de mètres carrés supplémentaires. Gazeley est la plateforme européenne de GLP.

À propos d'Argan

Argan est l'unique foncière française de développement et location d'entrepôts premium, cotée sur Euronext Paris. Elle assure elle-même le développement et l'entretien de ses entrepôts. Partie d'une feuille blanche en 2000, son patrimoine est valorisé 1,4 milliards d'euros à fin 2018 et représente une surface de plus de 1,6 million de mètres carrés, répartis en une soixantaine d'entrepôts implantés sur la France entière et dans tous les formats, depuis les XXL de 100 000 m2 aux plus petits de 10 000 m2. Le portefeuille d'entrepôts est aujourd'hui loué à 100 % à des clients recouvrant un large spectre de tailles et d'activités avec de grandes multinationales telles que L'Oréal, DHL ou BMW mais également des ETI régionales.