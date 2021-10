Gay Games : Paris 2018

La compétition, accessible à tous, est organisée tous les quatre ans dans une ville différente. L'édition parisienne 2018 vient de se terminer. Avec 150 compétitions à son actif et 91 pays représentés, cet événement a attiré de nombreux sportifs et spectateurs.

Que cela soit dans le domaine artistique ou sportif, de nombreux événements se sont déroulés dans les lieux les plus importants de Paris et d'Ile-de-France, tels que le Casino de Paris ou le Grand Palais.

Du patinage artistique au football, tous les sports étaient représentés, initiés par les associations sportives de la Fédération sportive gay et lesbienne (FSGL), avec l'aide des fédérations françaises des sports concernés et d'autres clubs ou fédérations affinitaires.

Au total, cet événement sportif et culturel attaché aux valeurs de diversité, respect, égalité, solidarité et partage a accueilli plus de 10 000 participants et des centaines de milliers de spectateurs.