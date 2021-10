Gastronomie : Meilleur œuf-mayo 2013

Voici la recette homologuée par l’ASOM :

Pour 4 personnes, cuisson des oeufs, 6 gros oeufs (75g)

Pour 400g de macédoine de légumes133g de navets (coupés en cubes de 0,5 X 0,5 cm)

133g de carottes (coupées en cubes de 0,5 X 0,5 cm)

134g haricots verts (coupés en cubes de 0,5 X 0,5 cm)

Sel et poivre blanc au goût

Pour 10cl de Mayo Home Made1 jaune d’œuf tempéré,

1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

15 cl d’huile d’arachide,

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

Sel fin et poivre blanc moulu au goût

Nappage2 cuillères à soupe de crème liquide pour assouplir la mayo du nappage

Décor mimosa10 brins de ciboulette ciselée finement

Matérielune tourniquette qui râpe et mouline l’œuf mimosa