Gastronomie : Les Tablettes de Jean-Louis Nomicos

Quand Joël Robuchon abandonne le 16 de l’avenue Bugeaud, pour transformer sa « Table » en « Atelier » -au Drugstore des Champs-Elysées-, Jean-Louis Nomicos décide de quitter Lasserre pour créer sa propre maison. Le chef marseillais saisit l’opportunité pour jeter les bases de son nouveau monde. Il ouvre ses Tablettes au côté de son épouse Sabrina -aux racines transalpines-, de Jyo Santa et de Franck Hassid, le directeur. Il instaure d’entrée la volonté de travailler ses merveilleux produits de terroirs à la fraîcheur proverbiale au prisme des goûts de chacun. De la truffe blanche d’Alba, qui peut s’exprimer dans le plus simple appareil, sur une purée de potimarron, par exemple, jusqu’au plat fétiche, intemporel et magique, le fameux Macaroni aux truffes noires, foie gras, parmesan et jus de veau, le chef invente et réinvente, personnalise, accentuant généreusement le trait avec malice, selon les désirs et l’un, le plaisir de l’autre…

Jean-Louis Nomicos ne se lasse pas d’honorer cette culture qui l’a vu naître. Les goûts, les parfums, les textures, inspirent tour à tour une Royale de fenouil aux oursins, un ris de veau, une lotte rôtie, haricots cocos, des artichauts et encornets, jus barigoule… Les desserts résonnent, eux aussi, aux élans de la passion.

©schwartz