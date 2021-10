Gare du Nord : le volet commercial du projet de rénovation acté par le Préfet de région

Bien que très controversé, le volet commercial du projet de rénovation de la Gare du Nord a été validé par Michel Cadot, le Préfet de la région IDF, qui a accepté de délivrer un permis de construire « valant autorisation d'exploitation commerciale ». Cette décision a notamment été prise suite à « l'avis favorable émis par la commission nationale d'enquête » selon la Préfecture.

L'objectif est de pouvoir livrer les travaux nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. « Avec le projet de rénovation actuel de la Gare du Nord, le Gouvernement vient de s'inventer un Notre-Dame-des-Landes en plein Paris. Je lui souhaite beaucoup de courage sur le plan politique et juridique", a réagi sur Tweeter Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.

Le projet sera mis en oeuvre par la société d'économie mixte à opération unique Gare du Nord 2024, réunissant l'acteur public SNCF Gare & Connexions et celui privé Ceetrus, filiale immobilière d'Auchan.

« La délivrance de ce permis de construire est une nouvelle étape pour l'aménagement de la gare du Nord. Elle permettra à la gare de se situer au niveau des autres grandes gares européennes, tant en termes d'équipements, d'accessibilité, d'intermodalité que de capacité », a déclaré la Préfecture dans un communiqué.

Un projet qui divise toujours autant

Le projet prévoit d'offrir aux habitants du quartier un espace vert de 11 400 m2 avec un parc paysager en toiture au sein de la gare qui favorisera la biodiversité avec plus de 10 000 m2 de végétaux.

Malgré l'enjeu environnemental défendu par le projet, ses détracteurs sont toujours aussi nombreux. Selon Alexandra Cordebard, la maire du 10ème arrondissement, « en délivrant le permis de construire pour le projet #GareDuNord, l'Etat va à l'encontre des besoins des habitants comme des usagers des transports et méprise le choix des électeurs franciliens. Notre mobilisation continue contre ce projet démesuré ».

En effet, l'un des principaux points de blocage est la construction d'un très grand centre commercial, de près de 20 000 m2 et de bureaux. Ainsi, les surfaces de laGare du Nord doivent atteindre 136 000 m2 avec « 27 % de commerces, 25 % de restaurants, 25 % d'espaces de coworking et de bureaux et 23% de surfaces dédiées au pôle de vie », comme l'explique le site du projet.