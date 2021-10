Gare du Nord : la SNCF adopte son "Plan B" pour les JO

« On a demandé à la SNCF de préparer un projet beaucoup plus réduit, dans une dimension de l'ordre de 50 millions d'euros, pour faire des aménagements et répondre aux enjeux de 2023 et 2024" – la Coupe du monde de rugby et les JO –, a relevé le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

« Le projet initial était de 600 millions d'euros et a glissé vers 1,5 milliard. Il s'est décalé de deux à trois ans dans le calendrier. C'est la chronique d'un projet qui s'est mal déroulé sur le plan technique", a-t-il regretté sur RMC/BFMTV.

La SNCF avait initialement choisi la foncière d'Auchan, Ceetrus, en juillet 2018, pour ce gigantesque chantier visant à tripler la surface de la plus grande gare parisienne en prévision des JO. Le 21 septembre dernier, elle a annoncé l'abandon du projet.