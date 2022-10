Gare du Nord : 1200 places de vélos et réaménagement complet de la gare routière

Ce nouvel espace comprendra l’aménagement de nouveaux espaces dédiés aux vélos dont une Halle Vélos à haut niveau de service de 1186 places.

« La gare routière de la gare du Nord actuelle est indigne des voyageurs. Notre projet trop longtemps retardé peut enfin voir le jour. Il nous permettra d’offrir aux voyageurs un environnement moderne, bien plus sécurisé et agréable pour prendre le bus ou le vélo, puisqu’en complément, avec Gares et connexions qui pilote le projet, nous allons y créer une grande Halle Vélos avec prés de 1 200 places sécurisées et un niveau de service inédit en Île-de-France », se réjouit Valérie Pécresse.

Transformation de la gare routière en éco-station bus

La gare routière de la Gare du Nord est construite sur une dalle au-dessus des quais et des voies des lignes de trains et RER du réseau d’Île-de-France Mobilités. Elle est desservie par les lignes 35, 39, 43, 48, 91 et 302 et ce sont près de 100 000 voyageurs qui y font leurs correspondances chaque jour. Sa transformation en éco-station bus permet d’optimiser l’espace disponible et de donner une plus grande place aux circulations douces sur le site.

Le projet de près de 10 millions d’euros, financé en intégralité par Île-de-France Mobilités, est piloté par Gares et Connexions. Il inclut la reprise de la totalité des voiries, trottoirs et de l’éclairage du site dans le respect des normes d’accessibilité. Il s’accompagne de la mise en place de nouveaux abris voyageurs, d’assises et d’écrans dynamiques d’information pour offrir le meilleur confort aux voyageurs. L’espace sera sous vidéoprotection et un guichet d’information et de vente sera également créé.

Les premiers travaux ont débuté au mois de juillet avec pour objectif une mise en service complète au second trimestre 2024. Ces travaux s’intègrent dans le projet Horizon 2024 visant à permettre à la gare du Nord de recevoir dans de bonnes conditions les voyageurs qui assisteront à la coupe du Monde de Rugby en 2023 et aux jeux Olympiques de Paris en 2024.

Création d’une Halle à vélos de 1 236 places

Pour encourager l’usage du vélo dans l’ensemble de la région, Île-de-France Mobilités a décidé de créer 140 000 places de Parkings Vélos fermées et sécurisées, ainsi qu'en libre-accès, autour des gares et des stations de son réseau d’ici 2030. Le réaménagement de la gare routière est l’occasion de repenser l’espace en offrant plus de place au vélo et ainsi de simplifier l’intermodalité.

Le bâtiment de 1186 places se présente sous la forme d’une halle avec une couverture métallique et un large auvent. L’accès à ce Parking Vélos se fera grâce à une nouvelle voie cyclable dédiée. Une première offre en libre accès de 50 places rue de Maubeuge vient compléter cette consigne pour un total de 1236 places. Comme pour l’ensemble des Parkings Vélos Île-de-France Mobilités, l’abonnement sera gratuit pour les détenteurs d’un forfait Navigo annuel. Des tarifications adaptées seront aussi proposées pour les autres usagers sans forfait Navigo annuel, que ce soit à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année.

Le début des travaux se fera au printemps 2023 et une mise en service courant 2024, pour un montant d’environ 5 millions d’euros financé à 55,4% par Île-de-France Mobilités, 30,4% par l’Etat et 14,2 % par Gares et Connexions.