Quartier de gare de Pont de Rungis : la SGP consultera fin 2022

A l’occasion du Marché international des professionnels de l’Immobilier (Mipim) 2022, la Société du Grand Paris et l’Etablissement public d’aménagement OrlyRungis-Seine Amont (EPAORSA) vont lancer une consultation pour la réalisation de 37 000 m² de surface de plancher au sein du futur quartier de gare de Pont de Rungis pour la fin de l’année 2022. Ces projets immobiliers réalisés en co-promotion par la Société du Grand Paris, seront développés en coordination avec la ville de Thiais et l’EPAORSA.

Les projets permettront le développement de logements, bureaux, d’activités et de commerces. Cette annonce concrétise le partenariat signé en décembre 2021 entre Grand Paris Aménagement, l’EPAORSA et la Société du Grand Paris et au travers duquel ces trois établissements s’engagent dans une collaboration opérationnelle au service des territoires pour accompagner le développement des quartiers de gare.

La Société du Grand Paris privilégie la co-promotion comme mode de réalisation de ses projets immobiliers. Plus de 80 projets seront réalisés en co-promotion avec un promoteur immobilier désigné à l’issue d’une consultation.