Garantme lève 4 millions d'euros et se lance dans l'immo professionnel

La start-up dont le business plan est de se porter caution pour ceux qui ne trouvent pas de garants, s'est fixé des objectifs ambitieux : cautionner 18 000 locataires en 2020, garantir 10 000 entreprises d'ici 2022, et tripler ses effectifs d'ici fin 2021.

Cette nouvelle levée de fonds est destinée à soutenir le développement de ses services d'assurance locative, à destination des particuliers et des professionnels. Lancée en 2017, la start-up a déjà permis à plus de 15 000 candidats-locataires d'accéder à la location, en leur offrant une garantie locative permettant tout à la fois de consolider leur dossier, et de sécuriser le bailleur en le protégeant contre les risques d'impayés.

Garantme franchit une nouvelle étape en adressant désormais également les entreprises, avec le lancement de GarantmePro, sa caution dédiée aux entreprises en recherche de nouveaux locaux. Pour viser cette nouvelle cible, Garantme prévoit ainsi le développement de produits & services spécifiques, que cette levée entend donc soutenir.