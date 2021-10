Garantme a franchi le cap des 20 000 locataires cautionnés

Fort d'une levée de fonds de 4 millions d'euros réalisée au début de l'automne, Garantme entend désormais soutenir sa croissance à travers notamment l'accroissement de ses effectifs, le développement de nouveaux produits et l'amélioration constante de sa technologie.

2020 : un montant total des loyers annuels cautionnés multiplié par 5

Depuis 2017, Garantme ambitionne de faciliter l'accès au logement des candidats-locataires, et s'était fixé pour objectif pour 2020 de tripler le nombre de dossiers cautionnés. Un objectif largement atteint en 2020 puisque sa solution a permis de cautionner l'équivalent de 317 millions d'euros de loyers annuels, soit 5 fois plus par rapport à l'année dernière (67 millions d'euros en 2019) :

● 20 000 locataires cautionnés : le processus de souscription est à la fois simple, rapide et efficace. Garantme met en relation le candidat-locataire - étudiant ou en activité, avec ou sans revenu, indépendants ou retraités ; ainsi que les profils candidats non éligibles en GLI – avec les agences partenaires. Le suivi est assuré jusqu'à la signature du bail. Le locataire est ensuite amené à régler le prix de la caution solidaire qui s'élève à 3,5% du montant du loyer annuel, seulement au moment de la signature du bail.

● 2 000 partenaires immobiliers (agences immobilières et résidences étudiantes). Garantme facilite l'activité de gestion des administrateurs de biens et agences, et fait baisser jusqu'à 20% le temps de gestion locative. Les équipes gèrent de A à Z les dossiers locatifs, analysent et certifient gratuitement dans un délai de moins de 6h, chaque dossier de locataire et délivre un acte de cautionnement en moins de 2h. L'ensemble de ses partenaires et leurs disponibilités locatives sont visibles sur la plateforme par les locataires.

2021 : ambition de leadership dans l'assurance digitale

Pour 2021, la start-up entend à la fois consolider encore sa solution et son activité de cautionnement tout en accélérant son déploiement. Pour l'année à venir, elle ambitionne ainsi d'accélérer le développement de son offre dédiée aux professionnels, la GLI Garantme. En accompagnant 300 clients agences immobilières, l'entreprise souhaite renforcer son réseau avec 1000 nouveaux partenaires (agences immobilières et résidences étudiantes).

Grâce à sa dernière levée de fonds de 4 millions d'euros réalisée cet automne, l'entreprise objective par ailleurs de réaliser un chiffre d'affaires de près de 20 M€ d'ici à 2022 (vs 2,2 M€ en 2019). Pour soutenir ces projets, l'entreprise a prévu de :

- multiplier par 3 ses effectifs et passer de 29 à 80 salariés d'ici la fin de 2021. L'entreprise a d'ores et déjà prévu une quarantaine de recrutements pour soutenir sa croissance. Les postes recherchés sont essentiellement des postes de Business Developper et des postes techniques ;

- déployer des solutions logicielles à destination des agences immobilières pour leur permettre de distribuer et gérer leurs produits d'assurance plus simplement en ligne de manière centralisée ;

- encourager le développement de certaines technologies pour affiner sa solution, et lui permettre d'augmenter le degré d'automatisation et d'intégration de ses services avec les professionnels de l'immobilier. L'entreprise développe des API (Application Programming Interface) accessibles par ses partenaires qui peuvent l'utiliser, directement depuis leurs plateformes web ou leurs logiciels métier.