Garantie Jeunes : un millier de bénéficiaires à Paris

Créé dans le cadre du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, le dispositif Garantie jeunes vient d’être généralisé. Ce programme d’accompagnement intensif, impulsé et piloté par l’État, vise les 18-25 ans motivés, exposés à l’exclusion et repose sur une immersion rapide en entreprise assortie d’une aide financière mensuelle de 461 euros.

Aujourd’hui, ce sont un millier de jeunes parisiens en situation de précarité qui vont bénéficier de cet accompagnement renforcé vers l’autonomie et l’emploi durable. L’arrêté ministériel instituant le dispositif dans la capitale a été publié le 18 mars.

La Mission locale de Paris accompagne les 20 premiers jeunes du dispositif Garantie Jeunes. Une montée en puissance du dispositif à Paris devrait permettre dans le cours de l’année 2016 d’intégrer 600 jeunes.

Afin d’accueillir au mieux ces jeunes, la Mission locale a ouvert un nouveau site d’accueil dédié dans le 13e arrondissement (14 rue Auguste Perret). Ces locaux sont mis à disposition par la mairie de Paris dans le cadre de ses nouveaux Points « Paris Emploi ». En 2017, le nombre de jeunes concerné sera porté à 1 000.

Pendant 12 mois, les jeunes alterneront ateliers de mobilisation, séance de coaching et mises en situation professionnelle. Objectifs : préciser leur projet professionnel, acquérir les codes du monde du travail et développer leurs compétences pour au final décrocher un emploi.

La mobilisation des entreprises qui accueillent les jeunes en leur sein est la clef du dispositif. Les services de l’État et la mairie de Paris travaillent avec la Mission locale de Paris à renforcer les partenariats noués avec les entreprises, les agences d’intérim ou les structures d’insertion par l’activité économique.