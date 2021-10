“Garantie Jeunes” : 400 jeunes à Paris

La Garantie Jeunes est un programme d'accompagnement intensif d'un an pour des Parisiens de 18 à 25 ans, éloignés de l'emploi, sous condition de ressources. Parmi les 400 bénéficiaires du dispositif, 58 % n'avaient pas de diplômes et 38 % d'entre eux connaissaient un risque de rupture d'hébergement.

Pour soutenir l'opération, la Ville de Paris a mis à disposition gratuitement deux sites, rue Auguste Perret, dans le 13e arrondissement, et rue Olivier de Serres, dans le 15e arrondissement. 73 % des jeunes ayant intégré le dispositif ont pu bénéficier d'une mise en situation professionnelle via des immersions en entreprise, des stages, de l'alternance ou par le décrochage d'un contrat de travail.

Parmi ces jeunes, 47 ont retrouvé un emploi, 33 ont intégré une formation, 16 ont décroché un contrat en alternance, huit sont actuellement en stage et trois ont repris leur scolarité.



La Mission locale :

Forte de ses 180 salariés et de ses huit sites d'accueil répartis sur le territoire parisien, la Mission locale de Paris reçoit, oriente et accompagne 20 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Les missions locales sont des organismes chargés de l'accueil, de l'information, de l'orientation professionnelle et de l'accompagnement des jeunes pour construire et réaliser un projet professionnel déterminé.