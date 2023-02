Garantie des salaires : les administrateurs judiciaires réfutent les accusations de l’AGS

L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des salariés (AGS), le Medef et la CPME ont déposé plainte en 2019 suite à des soupçons de malversations internes à l'AGS avant la nomination en 2018 d'une nouvelle directrice générale, Houria Aouimeur.

L'AGS et l'Unedic, qui participe avec le Medef à la gestion de l'AGS, ont déposé d’autres plaintes visant les administrateurs judiciaires, accusés d’avoir gardé pour eux une partie de l'argent des faillites, comme l'a indiqué le journal Libération dans une enquête publiée la semaine dernière.

Des plaintes « dénuées de fondement »

Dans un communiqué, le CNAJMJ affirme avoir « sollicité à plusieurs reprises que les faits dénoncés lui soient exposés, afin de pouvoir initier les contrôles et les poursuites disciplinaires qui s'imposeraient ». Mais d'après les administrateurs judiciaires, « l'AGS n'a donné aucune suite à ces demandes, ce qui laisse supposer que ces plaintes sont dénuées de fondement ». Ces derniers ajoutent que la loi ne prévoit pas qu'en cas de liquidation d'une entreprise l'AGS soit « payée immédiatement, au premier euro disponible et avant tous les créanciers ». Tout fait contraire « aurait en effet évidemment pour conséquence de rendre impossible la conduite des procédures ».

En effet, en cas de liquidation d'une entreprise, l'AGS avance les salaires encore impayés avant de se faire rembourser, le plus souvent partiellement, par les administrateurs et mandataires judiciaires une fois les actifs vendus par ces derniers. Or, les administrateurs et mandataires sont soupçonnés d'avoir remboursé l'AGS avec retard ou d'avoir gonflé leurs frais pendant de nombreuses années.

Des relations qui se dégradent

L’état de dégradation actuel des relations entre l'AGS et les administrateurs et mandataires avait déjà été constatée en 2021 dans un rapport remis à Matignon par l'expert-comptable et entrepreneur René Ricol, qui préconisait entre autres un meilleur encadrement des frais de procédure perçus par ces professionnels. Le rapport Ricol a également estimé que la crainte de l’AGS d’une rétrogradation de son rang dans l'ordre des créanciers à rembourser en cas de défaillance d'une entreprise, suite au projet du ministère de la Justice de transposition de la directive européenne simplifiant le droit des sûretés, était fondée.