Galembert Avocats promeut Pierre-Alain Marquet en qualité de counsel

Pierre-Alain Marquet a rejoint cette boutique dédiée aux contentieux haut de bilan complexes et stratégiques en février 2020. Il intervient principalement sur des dossiers de contentieux corporate (conflits d’actionnaires, litige pré/post acquisitions, problématiques de gouvernance), ou encore dans le cadre de litiges liés à la responsabilité des dirigeants tant en matière judiciaire qu’arbitrale.

Il commente : « Je suis ravi de cette nouvelle étape qui s’inscrit dans une relation de confiance construite avec Noémie depuis mon arrivée, il y a 3 ans. J’ai hâte de poursuivre le développement d’un cabinet qui m’est cher avec toute l’équipe dont je partage les valeurs d’indépendance, d’implication et d’excellence au service de nos clients ».

Effective au 1er janvier 2023, cette nomination s’inscrit dans le développement de ce cabinet de cinq avocats qui vient de lancer un sixième recrutement.

Associée fondatrice, Noémie de Galembert conclut : « Cette nomination récompense l’investissement de nos talents en interne et s’inscrit dans une dynamique de croissance organique. Je me réjouis que de jeunes avocats talentueux comme Pierre-Alain s’épanouissent dans ce métier et puissent évoluer au sein du cabinet. »

Profil

Pierre-Alain Marquet (Master 2 Magistère Juriste d’Affaires – DJCE, Université Paris II, 2014 ; Ecole de Droit, Université Paris II, 2012) est avocat au barreau de Paris. Il a débuté sa carrière en corporate-M&A chez Gibson Dunn, avant de rejoindre le cabinet Villey Girard Grolleaud et de se dédier aux contentieux des affaires. Il intègre l’équipe Galembert Avocats début 2020 et est promu counsel en janvier 2023. Pierre-Alain Marquet est par ailleurs l’auteur de nombreuses publications dans des revues spécialisées.