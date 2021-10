Gaëlle Toussaint-David, avocate en droit des contrats et droit économique, rejoint PwC

Gaëlle Toussaint-David rejoint PwC Société d'Avocats à Nantes comme avocate spécialisée en droit des contrats et en droit économique.

Diplômée de l'Université de Paris II Panthéon Assas, elle commence sa carrière à Paris au sein du cabinet Fried Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP avant d'intégrer, en 2009, le cabinet SIMON Associés pour lequel elle crée et anime le bureau de Nantes.

Depuis 15 ans, elle accompagne des entreprises de toutes tailles ainsi que des réseaux de distribution en France et à l'étranger. Elle apporte une expérience significative dans les domaines du droit de la distribution (notamment, en droit de la franchise, des réseaux, distribution sélective, licences, commission-affiliation) et du droit de la concurrence. Elle a également une connaissance approfondie en e-commerce, droit de la consommation, droit des marques et dans le domaine des données personnelles (RGPD).

« L'arrivée de Gaëlle permet de renforcer la force de frappe de l'équipe de PwC Société d'Avocats – Grand Ouest, au plus près des défis des entreprises de notre région. Portés par une dynamique très positive de croissance, nous avons pour ambition de proposer à nos clients un conseil de proximité couvrant un panel de compétences juridiques transversal », Jacques Darbois, Associé au sein de PwC Société d'Avocats.

Dans la Région Grand Ouest, PwC Société d'Avocats regroupe une équipe d'avocats spécialisés en droit fiscal, droit des affaires, droit social et droit aérien qui interviennent dans les PME et ETI issues de secteurs d'activité variés.