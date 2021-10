Gaël Hichri rejoint Magenta en qualité de Counsel

Gaël Hichri intervient en conseil et contentieux en matière de pratiques anticoncurrentielles, notamment dans le cadre d'affaires d'ententes verticales et d'abus de position dominante, ainsi qu'en matière de pratiques restrictives de concurrence. Il conseille également quotidiennement des groupes industriels dans le cadre de l'organisation de leurs réseaux de distribution, de leurs politiques commerciales et tarifaires.

Gaël Hichri dispose d'une expérience significative dans les secteurs des produits de grande consommation, de santé (produits pharmaceutiques et cosmétiques), du luxe ainsi que dans le secteur de l'énergie.

Titulaire d'un doctorat en droit en droit économique avec une thèse consacrée à la « Distribution pharmaceutique » (2007), Gaël a débuté sa carrière en septembre 2009 au sein du département « Droit de la concurrence – Distribution – Pharmacie » du Cabinet Toison Villey Broud. En 2011, il a rejoint le département « Antitrust & Competition – Regulatory » du Cabinet Orrick Rambaud Martel où il était devenu senior associate.

Il intervient dans le Master II « Droit et Fiscalité de l'entreprise » (Paris Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) au sein duquel il dispense des cours en droit de la concurrence.