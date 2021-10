GACS2020, la rencontre annuelle de référence de l'anti-corruption & compliance

Parce que « Progresser est avant tout une affaire de rencontres », le think-tank participatif de l'entreprise et du droit Business & Legal Forum organise, pour la 4e année, le Global Anti-corruption & Compliance Summit (GACS). Il réunira, le 20 mars prochain, 200 personnalités représentatives du monde de l'entreprise, des Pouvoirs publics et des autorités ainsi que des organisations internationales et du conseil.

Ces experts tenteront de répondre aux grands enjeux juridiques et économiques actuels liés à la compliance et de l'anti-corruption.

Cette journée sera également l'occasion de retours d'expériences de grandes personnalités telles que François Komoin, premier président de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, Dominique Lamoureux, membre de la Commission stratégique de l'AFA ou encore Didier Wisselmann, directeur adjoint, audit, risque et éthique du Groupe Renault.

Rendez-vous le 20 mars 2020, de 10h à 18h aux Salons de l'Hôtel des Arts & Métiers, Paris 16e