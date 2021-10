G7 de Biarritz : quelles marques sont déjà vertes ?

La Gentle Factory souhaite rendre la mode française responsable accessible à tous. À contre-courant de la fast fashion, la marque crée des vêtements durables de grande qualité pour les hommes et les femmes soucieux de leur mode de consommation. La Gentle Factory s'engage dans une production 100 % Made in France en partenariat avec des producteurs locaux. Chaque pièce est conçue à partir de fibre biologique, recyclée ou recyclable pour des vêtements qui font du bien à la planète.

La marque de mode responsable et transparente Jules & Jenn travaille exclusivement avec des artisans au savoir-faire unique. Au travers de leur marque, ils cherchent à limiter leur impact sur l'environnement avec un choix de matières éthiques et de qualité à un prix accessible. Inscrite dans l'univers du slow fashion, Jules & Jenn est en faveur d'une consommation modérée et plus raisonnable tout en rendant accessible la qualité de la fabrication française et européenne.

La marque éco-responsable de produits d'hygiène bucco-dentaire Bioseptyl tend à proposer directement aux consommateurs des produits qui conviennent à tous les types de besoin. Approuvée par l'Union Française pour la Santé Bucco-dentaire, Bioseptyl propose également un service d'abonnement pour renouveler automatiquement la brosse à dents des consommateurs.

Start-up créée en 2016, Biom Paris réinvente des objets du quotidien tout en ayant une approche écologique. Basée sur une efficacité optimale, un impact environnemental minimal, et sur la création d'objets durables avec un éco-design, Biom ose et investit l'univers glamour des toilettes avec « bbb La Brosse ». Ses produits éco-responsables, éco-conçus et bio-sourcés, assurent un impact positif sur l'environnement.

Le concept de la marque de mode 1083 ? Fabriquer des vêtements et chaussures à moins de 1083km de leurs clients, car 1083km est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Lancée grâce au financement participatif en 2013 (une des plus grosses campagnes françaises avec 110 000 euros levés), 1083 s'appuie sur une démarche sincère, virale et transparente autour de laquelle une communauté très investie se constitue naturellement.

Spl!ce, marque française spécialisée dans le lin français, propose un vestiaire de pièces intemporelles Made in France et éco-conçu. Préserver les savoir-faire français, être une marque transparente et préserver l'environnement sont les différentes valeurs qui caractérisent Spl!ce. Pour cela, la marque a mis en place une traçabilité exceptionnelle qui lui permet de contrôler toutes les étapes de production, de la culture de la graine de lin en Normandie aux dernières finitions en région parisienne.