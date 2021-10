G-Labor lauréat du Premier Pitch Day organisé par le Lab EFB

Ce premier concours s'est déroulé sous la responsabilité pédagogique de Romain Hazebroucq et en partenariat avec l'éditeur judique LexisNexis.

Pour cette première édition du Pitch Day, six équipes d'élèves-avocats, sélectionnées sur 180 équipes, ont pitché leur projet devant un jury réuni dans les locaux de LexisNexis, présidé par Gilles Accomando, directeur de l'EFB, et composé de Stéphane Baller, avocat, notamment co-directeur du DU Transformation digitale du droit & legaltech à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, Mathieu Balzarini, directeur des produits de LexisNexis, Sophie Coin-Deleau, directrice de l'activité avocats chez LexisNexis, Alexandre Coratella, membre de l'Incubateur du barreau de Paris, et Enke Kebede, directrice de l'ERAGE à Strasbourg.

Le Grand Prix a été attribué à l'équipe G-Labor pour son projet Lab'Hitat visant à accompagner les locataires souhaitant faire valoir leurs droits auprès de bailleurs ne respectant pas les obligations découlant de l'encadrement des loyers dans les zones tendues.

Le Prix Coup de cœur a, quant à lui, été décerné à l'application HappyLawfficer proposé par l'équipe Revolawtion destinée aux cabinets d'avocats de plus de 50 employés pour améliorer leur management et contribuer à un environnement de travail plus convivial.