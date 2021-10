FVCPA rejoint le réseau Studio Legale Napolitano

Cet accord de collaboration avec le cabinet Napolitano permet d'établir une alliance stratégique entre FairValue Corporate & Public Affairs et plusieurs entités internationales, de renforcer sa présence et ses missions en Europe, et de s'ouvrir à de nouveaux marchés dans le monde.

Anne Mazoyer déclare : « Par cet accord de collaboration, le cabinet FairValue Corporate & Public Affairs va pouvoir repousser les frontières de ses activités, et impulser une nouvelle dynamique fondée sur une complémentarité internationale entre les pratiques du droit, du lobbying et du conseil grâce auxquelles il sera à même de construire les meilleures stratégies d'influence, nécessaires à la résolution de situations économiques et politiques, de plus en plus complexes pour les organisations et les entreprises ».

- Studio Legale Napolitano : Fondé à Rome en 1992 par Maria Teresa Napolitano, le cabinet d'avocats Studio Legale Napolitano opère en Italie et à l'étranger. Spécialisé en droit des affaires et en droit pénal, le cabinet assiste les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes italiens et étrangers, tant sur le plan juridique que dans les relations institutionnelles. Le cabinet Napolitano s'attache également à renforcer le développement des groupes qu'il conseille et accompagne les investisseurs étrangers faisant des affaires en Italie ou dans d'autres régions du monde, et maintient des relations étroites avec un réseau d'affaires international et de diplomates étrangers et italiens.

- Fabiani & Company : Fondé par James P. Fabiani, après avoir travaillé plus de vingt ans au sein de Fabiani & Cassidy, ce cabinet américain de lobbying et d'affaires publiques, basé à Washington, est aujourd'hui l'un des plus grands cabinets de lobbying mondial, leader dans les relations stratégiques et commerciales avec les autorités publiques aux Etats-Unis et dans de nombreux pays.

- Favale & Tarter advisory : Fondé par Marcia Favale, ancienne membre du comité exécutif de la Banque centrale de la République du Kazakhstan, Favale & Tarter advisory est un cabinet international de conseil en développement économique et en investissements.

- MC Square Group : Situé au Luxembourg depuis 1988, le groupe MC Square crée, structure, et gère les fonds et portefeuilles d'une clientèle internationale. Entreprise indépendante, le groupe MC Square propose aussi des solutions financières dans le cadre de levées de fonds, notamment pour les start-up.

- Poganitsch, Fejan & Ragger : Basé en Autriche, Poganitsch, Fejan & Ragger est un cabinet d'avocats, spécialisé dans le droit des affaires international. Il conseille de nombreuses sociétés dans leurs opérations financières européennes, avec une spécialisation forte sur les titres obligataires émis par la Banque Européenne d'Investissement.

- Al Nassab Group : Basé essentiellement à Riyad depuis 1992, ce groupe est spécialisé dans l'import-export pour la construction de structures en acier et en aluminium. Il est déjà l'un des partenaires du cabinet Napolitano au Moyen-Orient et avec lequel ont émergé des synergies avec les sièges basés au Caire et à Dubaï.

- EMTA : Groupe canadien faisant partie des leaders mondiaux dans le secteur de l'ingénierie, de la fourniture d'équipement et de la construction (EPC), EMTA conseille des entreprises privées dans leurs activités de développement sur les marchés émergents.