Future Maison nationale de l’autisme : Une subvention d’un million d’euros

Les sept départements franciliens, c’est-à-dire la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise se sont dernièrement réunis pour le Conseil d’administration du Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2i). A cette occasion, ils ont voté à l’unanimité l’attribution d’un million d’euros en soutien à la création de la Maison nationale de l’autisme, qui ouvrira ses portes en avril prochain à Aubervilliers.

Cette subvention du FS2i fera l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens tripartite avec le département de la Seine-Saint-Denis et l’association la "Maison nationale de l’autisme", dont les termes seront soumis à l’approbation du Conseil d’administration du 18 mars. A date, la Maison nationale de l’autisme est financée par l’État à hauteur de 1,7 million d’euros.

Accueil, informations et accompagnements

Ce projet national de 1 500 m2, porté par l’Etat, regroupera les équipes du Groupement national des centres ressources autisme (GNCRA), le Centre de ressources autisme d’Île-de-France et Autisme info service. Il s’agira d’un véritable lieu de ressources sur l’autisme qui aura pour mission d’accueillir, d’informer et d’accompagner les personnes atteintes d’autisme et leurs familles en Île-de-France. En plus de ces multiples opportunités et services pour les associations, familles et acteurs institutionnels, la Maison de l’autisme permettra d’accéder à des informations fiables et multiples, de sensibiliser et de former des professionnels, mais aussi de permettre des rencontres entre acteurs afin de proposer des solutions aux aidants.