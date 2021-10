Futur en Seine : festival international de l'innovation numérique

Du 12 au 15 juin le Village des innovations de Futur en Seine s'installera au cœur du quartier symbolique des Arts & Métiers à Paris (CNAM, Musée des arts et métiers, Gaité lyrique) et propose de découvrir plus de 160 innovations numériques françaises et internationales. Articulée autour du « Made With » et de 10 grandes thématiques, cette exposition permet de voir, tester et échanger avec les inventeurs de demain

