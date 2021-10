Futur en Seine 2014

Créé en 2009 par le pôle de compétitivité Cap Digital, Futur en Seine s’est imposé comme le 1er festival international tous publics dédié aux innovations numériques en accueillant près de 70 000 visiteurs sur sa dernière édition. Carrefour collaboratif au service de la créativité numérique, Futur en Seine est aujourd’hui le rendez-vous incontournable de ceux qui font l’innovation –startups, chercheurs, designers, institutions, associations, artistes, concepteurs, business-angels, laboratoires, grandes entreprises françaises et étrangères…

Ouvert au grand public et aux professionnels, ce festival international offre à tous la possibilité de découvrir, de participer, de faire, d’exposer et d’expérimenter, pour fabriquer le futur ensemble.

Soutenu par la Région Île-de-France et la ville de Paris, Futur en Seine s’inscrit pleinement dans la dynamique du territoire francilien, 1re région numérique européenne. Grâce à son exposition internationale, Futur en Seine réaffirme l’attractivité et le savoir-faire de l’Île-de- France en matière d’économie et de numérique, et participe activement au rayonnement de l’ensemble des acteurs de la filière. En devenant le 1er événement « La French Tech », label de promotion du dynamisme numérique des territoires et de soutien de la croissance des entreprises numériques, Futur en Seine, Paris et l’Île-de- France sont plus que jamais au centre de l’écosystème numérique français.



Les « FenS Events » sur tout le territoire francilien



Du 12 au 22 juin, la région Ile-de-France vivra au rythme du numérique au travers d’initiatives pour le grand public et les professionnels. Collectivités, lieux de culture, entreprises, communautés… feront tous preuve d’une mobilisation exceptionnelle pour faire découvrir au plus grand nombre la richesse et la diversité de la créativité numérique francilienne durant les 10 jours du festival. Une centaine d’événements culturels, concerts, rencontres, conférences-débats, seront organisés dans l’ensemble des départements franciliens.