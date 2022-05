Fusion en Belgique : Eversheds Sutherland intègre l’équipe du bureau de Bruxelles à sa structure internationale

L'intégration de nos équipes est une excellente occasion de réaliser une croissance plus rapide de notre cabinet à Bruxelles et de bénéficier des investissements stratégiques du cabinet international, au bénéfice de nos collaborateurs et de nos clients. Nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec Helen et son équipe en Europe, et d'étendre nos interventions sur les marchés importants que sont l'Asie, le Moyen-Orient, le Royaume-Uni et les États-Unis.", a ajouté Stefan Corbanie, Senior office partner de Bruxelles.