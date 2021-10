FTPA : une nouvelle associée pour le département Concurrence, Distribution et Conformité

FTPA annonce l'arrivée de Lise Damelet en qualité d'associée, pour développer une pratique de droit de la concurrence, droit de la distribution & conformité au sein du Cabinet.

Elle bénéficie d'une grande expérience en droit de la concurrence après avoir exercé pendant 10 ans au sein de l'équipe Antitrust & Competition d'Orrick où elle a été nommée Of Counsel en 2017.

Avocate au Barreau de Paris depuis 2007, elle a exercé au sein de deux cabinets internationaux de premier plan, d'abord chez Latham & Watkins puis chez Orrick, avant de rejoindre FTPA.

Désormais, Lise Damelet assiste de grands groupes français et internationaux, cotés et non cotés, devant les autorités de concurrence françaises et européennes, tant en conseil qu'en contentieux. Elle a notamment développé une expertise de premier plan en matière de contrôle des concentrations et d'aides d'Etat dans le cadre de restructurations d'entreprises majeures. Elle intervient également en matière de cartels et d'abus de position dominante.

Cofondatrice de l'Incubateur du barreau de Paris, elle a été reconnue « European Young Innovative Lawyer » par le Financial Times en 2016 pour son action en faveur de la digitalisation de la profession d'avocat en France. En 2017, elle cofonde le Réseau National des Incubateurs de Barreaux regroupant les 16 incubateurs de barreaux existants à ce jour en France. En 2019, elle devient membre du comité scientifique du Club de Juristes (Pôle Numérique) aux fins notamment de conduire une étude sur « Politiques de concurrence & Economie Numérique ». Elle est également membre de l'Association des Praticiens du Droit de la Concurrence (APDC) et de l'Association Française d'Étude de la Concurrence (AFEC), notamment.

Lise Damelet est accompagnée d'une collaboratrice, Anahita Kazemzadeh. Avant de rejoindre FTPA, Anahita a développé une expertise en matière d'aides d'Etat en tant que chargée de mission Aides d'Etat à la Direction Générale des Entreprises du ministère de l'Économie et des Finances. Elle a également travaillé en tant qu'assistante rapporteur au sein de l'Autorité de la concurrence, service Concurrence 2, Communications électroniques et économie numérique.

« L'arrivée de Lise en qualité d'associée s'inscrit dans une stratégie d'identification et de recrutement de profils de haut niveau destinés à participer à la réputation d'excellence technique de FTPA », indique Serge-Antoine Tchekhoff, associé fondateur du cabinet.