FTPA : poursuite de Rebond avec l'arrivée de neuf avocats, dont cinq associés

Après l'arrivée de Lise Damelet en juin dernier en qualité d'associée pour fonder le département Droit de la Concurrence et de la Distribution du cabinet, FTPA poursuit sa stratégie de développement et confirme sa dynamique de croissance auprès du marché.

Les arrivées de Sophie Jouniaux ; Bernard Cazin ; Julien Marceau ; Loreleï Gannat et Laure Calice ont notamment pour objectif de consolider les départements historiques du cabinet – Droit Fiscal, Droit Public et Droit Social – et de proposer une palette d'expertises élargie pour ses clients en amenant davantage de transversalité entre les différents pôles de compétences de FTPA.

En droit public, les arrivées de Bernard Cazin et Julien Marceau, ouvrent de nouvelles perspectives de marchés, notamment en matière d'urbanisme. Ces nouveaux savoir-faire s'inscrivent en parfaite complémentarité avec la pratique existante du cabinet.

En droit social, les arrivées de Loreleï Gannat et Laure Calice viennent enrichir l'activité du département social, notamment en matière de réorganisation et de contentieux, venant renforcer la pratique de FTPA et son orientation déjà fortement tournée vers l'international.

En droit fiscal, l'arrivée de Sophie Jouniaux vient renforcer l'un des départements historiques du cabinet, qui peut compter sur une équipe conséquente de deux associés et six collaborateurs.

Une associée en Droit Fiscal

Avocate au barreau de Paris depuis 2001, Sophie Jouniaux a rejoint le département Droit Fiscal de FTPA en qualité d'associée le 1er septembre dernier. Elle intervient en matière de fiscalité française et internationale des entreprises, en particulier dans le domaine des fusions acquisitions, des restructurations d'entreprises et des problématiques fiscales internationales. Elle assiste également les dirigeants et salariés dans le cadre des mécanismes d'intéressement et de rémunération, et intervient en matière de contrôles et de contentieux fiscaux. En outre, Sophie fera bénéficier aux clients du cabinet de son expertise spécifique dans le secteur de la santé, conseillant les sociétés et laboratoires pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.

Elle a rejoint FTPA avec ses deux collaboratrices : Sabrina Ben Hassou et Alexia Suptil.

Associés en Droit Public

Avocat au Barreau de Paris depuis 1997, Bernard Cazin rejoint le département Droit Public de FTPA en qualité d'associé. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les projets urbains et de territoire, il intervient en matière d'urbanisme opérationnel et d'urbanisme commercial, d'opérations d'aménagement complexes, de droit de l'environnement et de droit des collectivités. Outre sa collaboration avec les éditions DALLOZ, Bernard Cazin privilégie auprès d'une clientèle publique et privée une approche concrète et constructive du droit au service de la sécurité juridique des projets et de l'agilité des territoires.

Avocat au Barreau de Paris, Julien Marceau rejoint le département Droit Public de FTPA en qualité d'associé. Il dispose d'une expertise reconnue en droit public, et tout particulièrement en droit de l'aménagement et de l'urbanisme ainsi qu'en finances publiques et en fiscalité des personnes publiques. Il a également développé une expertise décisive en droit de la santé publique et de l'offre de soins, et en droit de l'action sociale et médico-sociale, domaines dans lesquels il assiste, depuis plusieurs années, en qualité de conseil d'agences de l'État ainsi que d'entités publiques et privées dans le cadre de projets d'envergure régionale et nationale.

Associés en Droit Social

Avocate au Barreau de Paris, Loreleï Gannat rejoint le département Droit Social de FTPA en qualité d'associée. Elle intervient auprès d'employeurs établis tant en France qu'à l'étranger dans tous les domaines du droit social. Depuis plusieurs années, elle a acquis une expérience significative dans le domaine des relations collectives du travail et en particulier en matière de réorganisation.

En matière contentieuse, elle s'est particulièrement spécialisée dans les contentieux collectifs , que ce soit devant les juridictions prud'homales, civiles ou administratives, ainsi que dans des contentieux individuels particulièrement sensibles portant notamment sur des problématiques de harcèlement ou de discrimination.

Avocate au Barreau de Paris, Laure Calice rejoint le département Droit Social de FTPA en qualité d'associée. Elle a développé une expérience importante en matière de réorganisation et d'harmonisation des statuts collectifs. Elle conseille des entreprises françaises ou étrangères dans tous les domaines du droit social, notamment en matière de temps de travail, d'épargne salariale.

Elles rejoignent FTPA avec une équipe composée d'une avocate Counsel, Géraldine Debort, et deux collaborateurs : Judicaël Fouquet et Aurélie Génin.