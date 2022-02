FTPA accueille Bruno Berkrouber en qualité d’Associé

Fort d’une expérience de plus de vingt ans en direction juridique d’entreprises, dont près de dix années en tant que Directeur Juridique dans une des unités de la division Energie de la multinationale GE (General Electric), Bruno Berkrouber apporte à FTPA son expertise des contrats internationaux complexes et du domaine militaire.

Son expérience de juriste d’entreprise lui permet d’avoir une parfaite compréhension des besoins de ses clients et de leur apporter des solutions opérationnelles et pragmatiques.

Bruno Berkrouber intervient principalement dans le secteur de l’industrie et particulièrement dans celui de la construction navale et de l’industrie aéronautique auprès d’une clientèle d’entreprises privées basées en France, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Il accompagne ses clients dans toute la phase de stratégie et de développement du contrat.

« Intégrer le cabinet d’avocats FTPA est pour moi une évidence. Profondément humaniste, je me reconnais dans les valeurs véhiculées par le cabinet, ayant moi-même été client à une époque. Rejoindre le cabinet me permettra également de m’appuyer sur une équipe solide avec des compétences complémentaires aux miennes et qui satisferont l’intégralité des demandes clients. J’ai toujours préféré travailler en équipe car je suis persuadé que c’est en avançant ensemble qu’on peut offrir une vision augmentée et adaptée à notre clientèle », déclare Bruno Berkrouber, associé FTPA.

Le cabinet se dote avec lui d’une nouvelle activité stratégique en matière de contrats internationaux complexes et plus particulièrement dans la gestion des problématiques de contrats spécifiques militaires et relatifs à la défense et aux biens soumis à des règlementations particulières.

Spécialiste des contrats internationaux complexes dans le domaine industriel et militaire, Bruno Berkrouber est expert dans l’analyse des risques opérationnels des engagements contractuels des entreprises ; il apporte ainsi un soutien à ses clients dans la négociation et dans le suivi de toute la vie du contrat. Il intervient régulièrement dans la gestion de l’ensemble des contrats d’achat et de vente notamment de matériel militaire auprès de prestataires français et étrangers.

Titulaire d’une Maîtrise en Droit des Affaires, d’un Magistère de Droit International des Affaires de l’Université de Nancy II, et d’un Master en Finance et Gestion des Risques à l’ESC Lille France, Bruno Berkrouber a débuté sa carrière en tant que juriste au sein de plusieurs grandes entreprises telles que l’AFP et Renault Trucks. Il devient Directeur Juridique de GE Power Conversion (anciennement Converteam) en 2007. Il rejoint en 2016 le groupement d’intérêts économiques du cabinet d’avocats d’affaires ACD en qualité d’avocat.

Disponible et réactif, Bruno Berkrouber s'engage dans toutes les phases du process d’évolution du contrat en totale transparence avec le client. Il met aussi à profit sa rigueur, héritée de son engagement d’Officier de réserve dans l’Armée de l’Air (grade de Commandant), au service d’un accompagnement clients intégré dans la gestion de leurs risques opérationnels.

Avocat médiateur au centre de médiation Lorraine Justice Amiable (L.J.A.), il tire également avantage de ses talents de médiateur pour régler à l’amiable les conflits par la médiation. Reconnu pour son pragmatisme et sa capacité à anticiper les litiges, il utilise son sens de la stratégie et son analyse empirique des situations complexes pour trouver des solutions satisfaisantes pour chaque partie, afin de désamorcer le plus en amont possible tout litige potentiel.