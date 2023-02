FTPA accueille Arnaud Michel en qualité d’Associé

Le cabinet FTPA se dote d’une pointure en Propriété Intellectuelle de résonance internationale depuis plus de 40 ans, Arnaud Michel. Spécialiste reconnu en droit de la Propriété Intellectuelle, il intervient tant en conseil qu’en contentieux en matière de marques, dessins et modèles, droits d’auteur, et brevets en droit français et en droit communautaire. Il conseille principalement une clientèle européenne et américaine issue de secteurs variés comme le luxe, le textile, les jouets (Mattel), l’automobile, le show-business (Bob Marley et Metallica) et pharmaceutique (Merck KGaA). Il intervient régulièrement dans des contentieux à l’étranger, notamment en Turquie, Tunisie, Algérie et au Maroc. Il intègre ainsi l’équipe Propriété Intellectuelle constituée de six avocats, dont un associé, Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC, et une Counsel, Hélène HUET, avec qui il aura à cœur de s’impliquer dans chaque dossier dans un esprit de synergie et d’inclusion commune.

Parcours

Après des études de droit à Paris II, Arnaud Michel débute sa carrière au Royaume-Uni en 1978 où il enseigne le droit communautaire à l’Institut Français de Londres, à la Law Society et à l’université d’Exeter. Sa première expérience en cabinet se fera au sein de Lee Bolton & Lee à Londres. Jeune avocat au barreau de Paris, il fait le choix en 1980 de revenir exercer en France en privilégiant une pratique tournée vers l’international. Il rejoint rapidement le cabinet Gide en 1981 en qualité de collaborateur et traite, sous la houlette du futur Bâtonnier Burguburu, les dossiers de propriété intellectuelle. Européen convaincu, Gide lui confie en 1986, la direction du bureau de Bruxelles où il reste jusqu’en 1993. Pendant son séjour à Bruxelles, le cabinet ne cesse de croître et Arnaud Michel est nommé Associé le 1er janvier 1988. Intervenant dans des dossiers de droit du commerce international, il est avocat du Conseil européen et de la Commission européenne. Il plaide, en outre, à différentes reprises devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Il compte alors dans sa clientèle de grandes entreprises d’origine internationale, notamment asiatiques. Il devient ainsi l’avocat des entreprises publiques chinoises dans l’ensemble des dossiers de droit du commerce international initiés par les autorités communautaires. Parallèlement, il est sollicité par le gouvernement chinois pour prendre la direction de la rédaction des projets de réglementation du pays en matière anti-dumping et antisubventions. Véritable lawmaker, il est amené par ailleurs à diriger la rédaction de projets de lois en matière de marques et modèles en Hongrie, Roumanie et Bulgarie.

En matière de droit de la concurrence, il participe dès les prémices de sa création au projet Amadeus, qui transforme le transport aérien européen et œuvre également à la définition des règles de la distribution sélective pour la société Yves Saint-Laurent. Deux dossiers qui créent la norme en droit de la concurrence européenne.

De retour à Paris en 1993, il participe au développement du département Propriété Intellectuelle de Gide et y apporte sa connaissance et sa vision communautaires. Membre du conseil d’administration de la Chambre de Commerce française à Bruxelles, il poursuit ses relations étroites avec les dirigeants des grandes entreprises françaises qu’il retrouve à Paris. Toujours en phase avec les différents enjeux de ses clients et soucieux d’être proche de leur réalité économique, il participe activement à des associations professionnelles ciblées. Membre de l’association des praticiens des marques et des modèles (APRAM) depuis les années 80, il intègre le conseil d’administration dans les années 90 avant d’en devenir président de 2000 à 2002.

En matière de transfert de technologie, de brevets et de savoir-faire, et suivant une démarche similaire, il devient membre du Licensing Executive Society France (LES), promoteur du transfert de technologies auprès des entreprises françaises et internationales. Il en est administrateur dans les années 90, puis président de 2001 à 2004. Également actif au niveau du LES International (LESI), il en dirige le Comité Européen, influent notamment auprès des instances de Bruxelles. Il prend la présidence du LESI en 2015, confortant son réseau international auprès des décideurs en propriété industrielle de haut niveau.

Il accompagne également durant cette période l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à de nombreuses reprises dans différents pays du monde en qualité d’expert pour participer au programme de formation des dirigeants au transfert de technologies.