FTPA accompagne NextStage dans le cadre de son réinvestissement auprès de Dream Yacht Group

Next Stage poursuit son accompagnement financier auprès de Dream Yacht Group en réinvestissant 2,6M d'euros à l'occasion de la prise de participation majoritaire menée par PPF, groupe financier privé Tchèque, et accompagné par le Groupe Bénéteau, leader mondial du nautisme.

L'opération permet ainsi à Dream Yacht Group, affaibli par des difficultés conjoncturelles liées à la pandémie, de renforcer ses fonds propres et de conforter sa position de numéro 1 mondial sur le marché de la location de bateaux de plaisance. L'investissement opéré par PPF, le Groupe Bénéteau et NextStage aura également pour objectif de s'emparer des opportunités de développement importantes, notamment digitales, qui se présenteront à l'entreprise afin de conserver sa compétitivité et son statut de leader sur le marché.

À l'issue de cette opération, NextStage devient actionnaire minoritaire avec 8,7% du capital, aux côtés de Fountaine Pajot et Loïc Bonnet, Président de Dream Yacht Group.

Le cabinet FTPA a conseillé NextStage avec une équipe menée par Serge-Antoine Tcheckhoff, Edouard Fabre, associés, et François-Xavier Beauvisage, counsel.

Intervenants :

Le cabinet White & Case conseillait le groupe DreamYacht avec une équipe menée Saam Golshani, associé, assisté de Julien Bensaid-Berset, counsel, Alice Léonard et Simon Martin-Gousset, collaborateurs.

Le cabinet Linklaters conseillait également le groupe DreamYacht avec une équipe menée par Aymar de Mauléon et Carole Nerguararian, associés.

Le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseillait Bénéteau avec une équipe menée par Charles Masson, associé.

Le cabinet Viguié Schmidt & Associés conseillait PPF avec une équipe menée par Fabrice Veverka, associé.