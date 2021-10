FTPA a conseillé le Groupe Quodagis pour la réorganisation de son capital

L'ambition du groupe, comptant plus d'une centaine de collaborateurs et réalisant 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, est de doubler son chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années.

L'opération de réorganisation du capital s'inscrit dans ce plan de développement et vise à répondre à un triple objectif : simplifier l'organigramme juridique du Groupe et mettre en avant une marque unique et forte : Quodagis ; permettre la montée progressive au capital d'une nouvelle génération de managers et doter le Groupe de moyens financiers supplémentaires en ligne avec ses ambitions.

Sur cette opération, FTPA a conseillé le Groupe Quodagis sur les aspects Corporate de l'opération avec une équipe composée de Coralie Oger, avocate associée et de Jean-Baptiste Afchain, avocat collaborateur.

Le Groupe Quodagis était également accompagné par Largillière Finance, avec Tanguy Mantelin, associé.

L'opération a été financée avec le soutien des équipes de Financements Structurés de Banque Populaire Rives de Paris, banquier historique de Quodagis, ainsi qu'avec la Banque Tarneaud.