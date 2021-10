JCDecaux, leader du mobilier urbain et de la publicité extérieure, a fait l'acquisition du groupe ABRI SERVICES MEDIA, un acteur régional reconnu du mobilier urbain, disposant d'un patrimoine de qualité de plus de 2 600 abribus et 2 100 Mobiliers Urbains pour l'Information dans la région Grand-Ouest.

Fort d'une implantation déjà importante en France, JCDecaux procède par ce rapprochement au renforcement de son tissu territoriale lui permettant d'être au plus près des besoins des villes, des marques et des citoyens.

Sur cette opération, FTPA a conseillé JCDecaux France avec une équipe composée de Nathalie Younan, avocate associée, Pierre Lumeau, counsel, et Agathe Laporte, collaboratrice.

