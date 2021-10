Fronde contre le projet de la gare d'Austerlitz

Les groupes écologiste, Républicain et Indépendants du Conseil de Paris ont uni leurs voix pour demander une révision du projet de la gare d'Austerlitz, qui prévoit la construction de 50 000 m2 de bureaux et d'hôtel entre la gare et la Pitié-Salpêtrière.

© AJN - Le projet des Ateliers Jean Nouvel.