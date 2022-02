Fromont Briens nomme Jérémy Spinelli associé

Fortement impliqué auprès de certains des clients historiques du cabinet, Jérémy a développé une expertise spécifique en matière de mobilité internationale, rémunération des dirigeants, politiques de compliance et alertes éthiques dans le cadre de dossiers complexes et à forts enjeux.

Très sollicité cette année au regard d’un contexte de profondes mutations, Jérémy se veut résolument optimiste pour l’avenir de sa pratique : « Je suis ravi de ma nomination et très impatient de mettre à profit mes compétences et mon énergie afin de contribuer au développement du cabinet avec mes associés et renforcer plus encore ce lien privilégié que nous entretenons avec nos clients. »

Cette nomination valide une nouvelle fois l’engagement et l’expertise qui font la marque de fabrique de Fromont Briens depuis des années. Elle s’inscrit dans le développement toujours plus ambitieux de la pratique de droit du travail du cabinet qui regroupe aujourd’hui 35 associés entre Paris et Lyon et couvre, pour une large typologie de clients, plus de 25 pays sur 3 continents grâce à son partenariat stratégique avec Littler.

« Nous nous réjouissons de la cooptation de Jérémy. Elle vient reconnaître ses qualités humaines et son parcours remarquable au sein de notre Cabinet. Cette nomination consolide notre politique de développement interne dans un contexte de forte croissance tout à la fois en France et à l’international. Elle valide enfin et surtout le travail de formation du cabinet, notre marque de fabrique et notre fierté », confirme Guillaume Desmoulin, Associé Gérant de Fromont Briens à Paris, membre du Comité Scientifique du Cabinet ainsi que du board du réseau Littler.

Jérémy Spinelli est titulaire du CAPA et d’un Master 2 en Droit pénal et Sciences pénales de l’université Panthéon-Assas qu’il a obtenu respectivement en 2012 et 2011. Il a rejoint le cabinet en 2016 où il a été nommé Counsel en 2020. Il intervient régulièrement auprès des étudiants de l’IGS RH.

Fromont Briens est un cabinet de pointe en droit social regroupant plus de 160 avocats, dont 41 associés entre Paris et Lyon. Précurseur sur de nombreuses pratiques – et acteur incontournable du marché, le cabinet déploie son expertise en droit du travail, droit de la protection sociale et des rémunérations complémentaires, et droit de la formation professionnelle en plaçant la satisfaction de ses clients, quel que soit leur secteur ou leur taille, au cœur de sa pratique grâce à ses interventions prospectives et innovantes. Membre du réseau Littler, il offre à ses clients une couverture internationale avec plus de 1500 avocats sur plus de 25 pays et 3 continents.

Littler est le plus grand réseau mondial de cabinets spécialisés en droit du travail, regroupant 1500 avocats et associant les structures les plus réputées en la matière dans plus de 25 pays sur 3 continents. Par ce partenariat stratégique, Fromont Briens confirme son ambition internationale et offre à ses clients une couverture globale avec le même niveau d’excellence, partout dans le monde.