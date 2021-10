Fromont Briens : 2 nouveaux associés

Alors que l'année 2018 marque les 25 ans du cabinet, Fromont Briens poursuit sa croissance et une politique dynamique d'association, en comptant désormais dans ses rangs 43 associés sur un total de plus de 180 avocats.

Nelly Jean-Marie, 30 ans, a rejoint le bureau parisien de Fromont Briens en 2010. Au sein du Pôle Protection Sociale Complémentaire, elle intervient en conseil et en contentieux sur les problématiques relevant de la prévoyance, la santé, la retraite supplémentaire, l'épargne salariale et la rémunération des dirigeants. Elle accompagne notamment des groupes dans la contestation de redressements URSSAF à forts enjeux.

Diplômée du Master 2 Recherche en Droit Social de l'Université Paris II Panthéon-Assas, Nelly Jean-Marie est avocat au barreau de Paris et auteur d'articles de doctrine et de publications sur l'actualité de la Protection Sociale Complémentaire.

Mathieu Hugueville, 37 ans, a intégré le bureau lyonnais de Fromont Briens en 2011. Spécialiste en droit du travail, il conseille les entreprises du secteur de l'énergie, la recherche, le bâtiment, l'automobile et la banque. Il intervient en contentieux général, en droit de la sécurité sociale et droit pénal du travail et assiste les entreprises dans les négociations sur les opérations de rachat, de transfert d'activité, de restructuration et de réorganisation.

Titulaire du Master 2 Recherche en Droit Social à l'Institut d'Études du Travail de l'Université Lyon II, Mathieu Hugueville est avocat au barreau de Lyon.