Fréquentation record dans les musées de la ville de Paris en 2022

Alors que le grand plan de rénovation des musées de l’établissement public Paris Musées débuté en 2016 s’achève, les musées de la Ville de Paris enregistrent en 2022 un record historique de fréquentation avec 4,54 millions de visiteurs. Au total, la fréquentation des musées de la Ville de Paris en 2022 a augmenté de 104 % par rapport à 2021 (2,2 millions de visiteurs) et de 80 % par rapport à 2019 (2,5 millions de visiteurs).

Dans le top 5 des musées de la capitale qui ont attiré le plus de monde, on retrouve à la première place le Petit Palais, qui est le musée des Beaux-Arts de Paris. En 2022, pas moins de 1 085 517 curieux ont visité le lieu. Le Musée Carnavalet, avec 1 064 011 visiteurs, arrive juste derrière, suivi par Les Catacombes de Paris (589 894 visiteurs). Le Musée d'Art Moderne de Paris (559 355) et Palais Galliera, qui est le musée de la Mode de Paris (297 300), complète le top 5.

Le succès des expositions temporaires

Cette très belle fréquentation témoigne de l’engouement retrouvé des publics pour les musées parisiens qui ont pu programmer en 2022, une pleine année d’activités et d’expositions. La fréquentation des seules expositions temporaires se chiffre à 2,13 millions de visiteurs. Elle témoigne d’un succès pour ces expositions aux sujets et thèmes des plus variés. Les expositions de l’automne qui se poursuivent en 2023 ont déjà accueilli plus de 520 000 visiteurs.

L’exposition temporaire du Palais Galliera "Frida Kahlo, au-delà des apparences" a réuni à elle seule pas moins de 150 428 visiteurs, soit une moyenne de plus de 1 600 personnes par jour. L’exposition est à découvrir jusqu’au 5 mars 2023.

À la deuxième place, on retrouve "Oskar Kokoschka, Un fauve à Vienne", au Musée d'Art Moderne de Paris (138 269 visiteurs), suivi par l’exposition "Albert Edelfelt, Lumières de Finlande" du Petit Palais (135 212 personnes).