Freelances : comment concilier liberté et performances ?

Difficile d'évaluer le nombre de freelances en France. En effet, ce n'est pas un statut juridique, mais une appellation pour désigner des indépendants qui interviennent le plus souvent dans des professions « intellectuelles » (consultant, graphiste, webdesigner…) ou de service (coiffeur, maître d'hôtel…).

« Le mot freelance est apparu certainement pour la première fois dans Ivanhoé, Chevalier au service de Richard Cœur de Lion, le roman de l'écrivain écossais Sir Walter Scott («...I offered Richard the service of my FreeLances.. »). Les freelances du XXIe siècle sont plus pacifiques et ont remplacé la lance par un PC portable » rappelle Alain Bosetti, Président du Salon SME. « Mais le principe reste le même : un freelance choisit librement de mettre son talent au service d'une structure pour une mission, une durée et une rémunération définies ensemble » complète-t-il.

Quelles que soient leurs motivations (besoin d'indépendance, envie de tester l'entrepreneuriat, concilier vie professionnelle et vie personnelle, création de son emploi ou recherche d'un complément de revenus pour palier l'impact du chômage partiel...), les freelances sont donc de plus en plus nombreux. Ils ont besoin de repères, d'informations et de conseils avisés.

Que faut-il savoir avant de sauter le pas ou de se reconvertir en freelance ? Quel statut juridique est le mieux adapté ? Le portage salarial est-il une solution appropriée ? Comment construire son personal branding ? Quelles approches adopter pour, dans ce contexte inédit, vendre ses missions et développer son activité ? Comment mettre toutes les chances de son côté pour concilier liberté et performance ?

Depuis 1999, le Salon SME est aux côtés de tous les indépendants. Chaque mois, le salon propose aux freelances, créateurs et dirigeants de TPE, une journée digitale à thème pour les aider à créer, développer et gérer leur activité. C'est un parcours structuré et balisé, avec une conférence boussole en ouverture, des interventions d'experts du thème et une table-ronde de clôture pour injecter des témoignages et du vécu.

La participation aux conférences est gratuite, sur inscription.

Les freelances pourront également visiter le salon virtuel et profiter de toutes les ressources mises à leur disposition par les exposants : réponses personnalisées par mail, consultation ou téléchargement d'informations disponibles sur les stands virtuels, interviews d'experts. Ils y trouveront également des conférences en replay.