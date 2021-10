Freelance Nation, le premier salon qui met en avant la culture freelance

Freelance Nation est un salon qui réunira, durant deux jours, les 12 et 13 octobre prochains, au Palais des Congrès de Paris, tous les acteurs du monde de la freelance, qu'il s'agisse des freelances eux-mêmes ou de ceux souhaitant se lancer dans l'aventure, les plateformes de mise en relation, les entreprises « freelance friendly », les éditeurs et fournisseurs de solutions freelance ou encore les DRH ou les acheteurs de prestations externalisées.

Défendre la culture freelance

La freelance est un mode d'exercice qui se répand de plus en plus. On compte aujourd'hui près d'un million de freelances en France, un chiffre qui devrait tripler d'ici 2025 et une tendance qui a connu une croissance de 126 % ces dix dernières années. Les personnes qui exercent en freelance le font par véritable choix, percevant le freelancing comme une manière de s'épanouir professionnellement, voire de répondre au chômage et d'éviter le travail non déclaré. De fait, 88 % des freelances, qui résident pour plus d'un tiers en Ile-de-France, ne souhaitent pas du tout redevenir salariés.

Se former et développer son activité

De nombreux exposants interviendront lors de ce salon, tant pour faciliter l'obtention de missions, apporter des solutions de gestion du freelancing que pour diffusion des offres de formation permettant de monter en compétences.

Ainsi, seront au rendez-vous des plateformes de mise en relation freelances/clients dans les secteur des services à la personne, du digital et création, de l'hôtellerie/ restauration, du coaching ou encore de l'éducation, ainsi que des entreprises freelances friendly.

Pour gérer au mieux son activité, des solutions de création/gestion d'entreprise, de portage salarial, spécialisées en banque/assurance mais aussi des logiciels SaaS, des opérateurs télécom, des FAI, hébergeur, cloud ou encore des solutions de domiciliation d'entreprise seront proposées aux visiteurs par divers exposants.

Enfin, les visiteurs pourront se documenter sur les centres de formation, MOOC, formations en ligne ou encore bootcamps qui leur permettront de monter en compétences.

Répondre à de nombreux objectifs

Qu'ils soient freelances qualifiés ou futurs freelances, étudiants, salariés ou même seniors, les visiteurs attendus au salon Freeance Nation ont des objectifs bien distincts que les organisateurs ont bien compris. Les uns souhaitent développer et optimiser leurs activités ou se lancer et devenir indépendants pour s'épanouir et donner un nouveau souffle à leur carrière ; les autres souhaitent et trouver un complément de revenu, des missions ou une activité parallèle à celle principale.

Quelle que soit leur motivation, Freelance Nation permet de mettre en relation visiteurs et exposants afin de partager des moments d'échanges et trouver la solution à leur besoin.