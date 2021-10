Second tour des élections au bâtonnat : Frédéric Sicard, prochain bâtonnier

Au terme d'une campagne des plus éprouvantes et pleine de rebondissements, Frédéric Sicard et Dominique Attias ont été élus bâtonnier et vice-bâtonnier de Paris avec 6 390 voix. Le duo fraîchement plébiscité prendra ses fonctions au 1er janvier 2016.