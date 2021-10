Frédéric Perrin, président de l'UJA de Paris

Avocat “engagé”, diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit fiscal, Frédéric Perrin a prêté serment au barreau de Paris en 2015. Élève-avocat, il passe trois ans au sein du département fiscalité financière du cabinet EY Société d'Avocats, avant de rejoindre en 2015 le cabinet Lesage Avocats. Ses activités dominantes sont le droit des affaires et le droit immobilier. Il œuvre également à l'antenne des mineurs et au barreau pénal. Très investi dans la vie du barreau de Paris, Frédéric Perrin intègre l'UJA de Paris en 2015. Membre élu de la commission permanente, il occupe successivement les fonctions de trésorier puis de Premier vice-président.

Frédéric Perrin a l'ambition de faire de l'UJA « le laboratoire de l'avocat d'aujourd'hui et de demain ». Pour ce faire, le nouveau président s'est fixé trois priorités : créer des passerelles avec les autres professions juridiques et judiciaires, développer des liens forts avec le monde de l'entreprise et accompagner la transformation numérique de la profession d'avocat. Selon lui, dans le contexte actuel, « le rôle de l'UJA, est de porter un discours de progrès et d'ouverture face à une certaine tentation de repli sur soi. En tant que jeunes avocats, nous devons nous ouvrir et particulièrement aux jeunes des autres professions qui nous entourent : magistrats, futurs commissaires de justice, notaires, commissaires aux comptes. Notre métier est en pleine évolution, nous devons nous inspirer, comprendre et apprendre des autres professions qui nous entourent ».



Le sens de l'ouverture



De son côté, le nouveau bureau de l'UJA de Paris « souhaite incarner un renouvellement tant des générations que des parcours et des mentalités », en développant davantage les liens entre les avocats et le monde de l'entreprise. Il compte également se rapprocher des grandes écoles, comme la junior entreprise d'HEC, ou les instances professionnelles liées aux entreprises, comme le Medef ou la CPME.