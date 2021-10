BONNE TABLE : Frédéric Morel au piano de la Villa Spicy

Passé notamment chez Cyril Lignac, Philippe Legendre et Laurent Guillaume, à l’issue d’une formation accélérée, Frédéric Morel vient de s’installer au piano de la Villa Spicy avec des idées plein la tête. Bénéficiant du cadre séduisant et chaleureux des lieux, il a laissé libre cours à sa créativité pour concocter une carte à sa mesure : « J’aime le peps, la fraîcheur et l’élégance dans l’assiette. » Ses influences asiatiques ne sont pas un secret : « J’aime tout particulièrement cette cuisine, sa diversité et ses inspirations. » Tout est fait « maison » avec des produits frais, bios, de saison...

A la carte du moment, le tartare de maigre –mangue et grenade, vinaigrette vanillée– et les gambas marinées au saté –salade de papaye verte et pitaya– illuminent les entrées. Côté plats, le Cabillaud laqué –fenouil rôti, émulsion au raifort, gingembre et citronnelle-, la Picatta de veau snacké –polenta crémeuse, navet fondant au thym citron–, le tartare de bœuf façon chimichurri et le « Villa Spicy Tiger » -émincé de bœuf mariné et snacké, piperade au basilic Thaï font le spectacle. L’éclair croustillant à la vanille, les ravioles à la verveine et lait d’amande et le baba savarin au limoncello se chargent, quant à eux, de faire vibrer l’instant dessert…