Fraude en ligne : les cinq signaux d'alerte

Signal n°1 : des mentions légales absentes ou incomplètes sur le site web

S’il n’y a pas de mentions légales sur le site ou qu’elles sont difficiles à trouver, vous devez être très prudent. Les informations suivantes doivent au minimum apparaître : nom et forme juridique de l’entreprise ou éventuellement nom et prénom du vendeur, l'adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse e-mail.



Signal n°2 : des prix défiant toute concurrence

« Trop beau pour être vrai » ! Si c’est ce sentiment que vous ressentez lorsque vous constatez des prix relativement bas sur une boutique en ligne, restez sceptique. Même si vous aimez chasser les bonnes affaires sur le net et que vous recherchez tout naturellement le prix le moins cher, n’occultez pas les signes d’une arnaque.



Signal n°3 : le virement bancaire est la seule méthode proposée

Pour escroquer rapidement de l’argent aux clients, les fraudeurs en ligne proposent parfois uniquement un paiement avant réception du produit, par virement bancaire. Seulement, un virement bancaire ne peut pas être annulé et les clients perdent alors l’argent transféré.



Signal n°4 : l’indisponibilité des contacts

Avant toute commande, si le site vous parait louche, tentez d’appeler le service client de la boutique en ligne. Si personne ne décroche après de nombreuses tentatives, que le numéro de téléphone est incorrect, ou qu’il n’y a même pas de numéro de téléphone indiqué, méfiez-vous, il s’agit peut-être d’un arnaqueur.



Signal n°5 : la présence d’avis négatifs sur les forums

Faites un test : taper le nom du vendeur ou de la boutique en ligne dans un moteur de recherche vous permettra de découvrir les éventuels messages négatifs sur les forums. Selon la critique, cela pourra mettre en lumière le caractère frauduleux d’un e-marchand.