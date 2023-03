Franklin : nomination de quatre Of Counsels

Victor Cracan, avocat au Barreau de Paris depuis 2017, est nommé Of Counsel au sein du département Contentieux. Il intervient devant les juridictions civiles et commerciales dans des litiges complexes de droit des affaires pour le compte de sociétés françaises et étrangères, cotées et non cotées. Il intervient régulièrement en matière de conflits entre actionnaires, litiges post-acquisition, responsabilité des dirigeants et contentieux droit des sociétés. Il assiste également des clients en droit pénal des affaires, en droit immobilier et dans des arbitrages commerciaux. Victor Cracan a rejoint le cabinet Franklin en octobre 2017. Diplômé de l’Université d’Oxford (LLM Magister Juris, 2015), de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Master Affaires publiques, 2015) et de l’Université de Paris II Panthéon-Assas (Master II Magistère Juriste d’affaires – DJCE, 2014), il parle couramment français, anglais, russe et roumain.

Laura Isabelle Danet, avocat au Barreau de Paris depuis 2015, est nommée Of Counsel au sein du département Corporate – Fusions & Acquisitions et Private Equity. Elle intervient sur des opérations d’acquisitions et de cessions, d’investissements, de joint-ventures et de restructurations domestiques et transfrontalières et, plus généralement, sur des problématiques de droit des sociétés tant pour des clients français qu'internationaux, et ce, plus particulièrement, dans le domaine de l’industrie, de l’énergie et des nouvelles technologies. Laura Isabelle Danet a rejoint le cabinet Franklin en octobre 2020. Elle est diplômée de HEC Paris (2014), de l’Université Paris II Panthéon-Assas (Master II Fiscalité internationale, 2014), de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Master II Opérations et fiscalité internationale des sociétés, 2011 et Master I Droit des affaires, 2010) et de l’Université de Rouen (Licence de Langues Etrangères Appliquées, 2009).

Antoine Fouassier, avocat au Barreau de Paris, est nommé Of Counsel au sein du département Corporate – Fusions & Acquisitions et Private Equity. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2014 et intervient principalement dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions nationales et transfrontalières, de joint-ventures et d’opérations stratégiques pour des groupes français ou internationaux. Il accompagne également des fonds d’investissement, créateurs d’entreprise et équipes dirigeantes dans la négociation d’opérations de Private Equity et conseille de manière régulière de grandes entreprises familiales sur des questions de gouvernance et de liquidité. AntoineFouassier, qui a rejoint le cabinet Franklin en janvier 2020, est diplômé de l’Université de Paris XI Paris-Sud (DESS Droit des affaires internationales, 2012) et de l’Université de Paris X Nanterre (Maîtrise Droit des affaires, 2011).

Rudy Marouani, avocat au Barreau de Paris depuis 2016, est nommé Of Counsel au sein du département Fiscal. Il intervient de manière transversale sur tous les aspects de la fiscalité corporate et patrimoniale, en conseil comme en contentieux ou précontentieux. Il a développé une expertise particulière en matière de fiscalité transactionnelle dans le cadre, notamment, d’opérations de LBO, d’opérations de M&A, d’opérations immobilières, de financement / refinancement de projets ou encore de fiscalité des dirigeants. Rudy Marouani, qui a rejoint le cabinet Franklin en octobre 2021, est diplômé d’HEC Paris (Mastère Spécialisé Droit et management international, 2014 et Certificat M&A, 2014) et de l’Université de Paris II Panthéon-Assas (Master I Droit des affaires, 2011 et Master II Droit fiscal, 2012).

Les associés du cabinet félicitent vivement les collaborateurs ainsi promus et les remercient sincèrement pour leur engagement quotidien au service des clients et des valeurs du cabinet.