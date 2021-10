Franklin étend sa pratique fiscale avec l'arrivée de Christine Daric et Olivier Mesmin

Experts reconnus de la fiscalité des entreprises appliquée au secteur de l'immobilier, Christine Daric et Olivier Mesmin accompagnent une clientèle composée d'investisseurs français et internationaux, de fonds d'investissement réglementés ou non, de sociétés cotées, de sociétés de gestion, de promoteurs et de dirigeants qu'ils conseillent dans le cadre de leur stratégie fiscale.

En qualité de conseils de la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières, ils ont participé à la conception et la négociation du régime fiscal des SIIC depuis 2003 ainsi qu'aux aménagements successifs du régime.

Christine Daric et Olivier Mesmin se réjouissent : « Nous sommes fiers de rejoindre un cabinet en pleine croissance, aux équipes dynamiques et de pouvoir nous associer à une équipe fiscale de renom et à des équipes immobilière et corporate de premier plan. Nous souhaitons nous dédier à un cabinet multidisciplinaire français indépendant et international où les complémentarités entre les expertises sont réelles, notamment en immobilier et corporate M&A. Le droit social, le droit de la concurrence et le regulatory sont également des matières importantes pour notre clientèle. »

Avocate au Barreau de Paris depuis 1998, Christine Daric est titulaire d'un DESS de droit de la construction et de l'urbanisme de l'Université Paris XII (1994) et d'un DEA de finances publiques et fiscalité de l'Université Paris II Panthéon-Assas (1995). Elle a débuté sa carrière en 1998 en tant que collaboratrice au sein du cabinet Landwell avant de rejoindre en 2000 le cabinet Ernst & Young (devenu EY) en tant que Senior manager. En 2004, elle intègre Baker & McKenzie dont elle est cooptée associée en 2008 puis rejoint le cabinet Fairway en 2015 en tant qu'associée. En 2017, elle vient renforcer en tant qu'associée le département fiscal de Franklin.

Avocat au Barreau de Paris depuis 1991, Olivier Mesmin est diplômé d'un DESS de fiscalité appliquée de l'Université Paris V Descartes (1986). Il a débuté sa carrière au sein du cabinet HSD Ernst & Young (devenu EY) dont il devient associé en 1996. Il rejoint en 2004 en tant qu'associé le cabinet Baker & McKenzie où il contribue à développer la pratique immobilière en créant le département de fiscalité immobilière puis rejoint en 2015, en tant qu'associé, le cabinet Fairway. En 2017, il vient renforcer en tant qu'associé le département fiscal de Franklin.

Une des équipes fiscales les plus importantes du marché

Ces arrivées viennent compléter une équipe fiscale reconnue pour son savoir-faire et sa créativité en matière de sécurisation et de transmission du patrimoine, tant privé que professionnel, pour une clientèle variée et haut de gamme.

Jérôme Barré, associé du département droit fiscal commente : « J'ai été associé avec Olivier chez Ernst & Young et suis ravi de le retrouver. »

Renforcement des pratiques d'excellence du cabinet

Ce recrutement s'inscrit également dans la volonté du cabinet de renforcer et de développer certaines de ses expertises d'excellence que sont l'immobilier et le corporate M&A-Private Equity – Boursier.

La pratique immobilière (gestion, promotion, structuration, transactions et financements immobiliers) composée désormais d'une vingtaine d'avocats est l'une des équipes les plus réputées du marché, sous l'égide de David Blondel, Henry Ranchon et François Verdot auxquels viennent s'ajouter Christine Daric et Olivier Mesmin.

La pratique corporate animée par Yam Attalah et Mark Richardson, d'une taille équivalente, est depuis de nombreuses années une équipe de pointe.

Henry Ranchon et Mark Richardson, associés des départements immobilier et corporate, déclarent : « Nous sommes ravis d'accueillir Olivier et Christine. Leur connaissance du monde de l'immobilier et leur savoir-faire en fiscalité corporate sont deux atouts majeurs dans l'accompagnement de nos clients en France et à l'international et ils nous permettent d'accélérer le développement de notre triptyque immobilier-corporate et fiscalité. »

Une croissance en phase avec les besoins de la clientèle de Franklin

L'arrivée de Christine Daric et Olivier Mesmin confirme la politique de développement ambitieuse menée par l'ensemble des associés de Franklin depuis 2000 pour accompagner au mieux leur clientèle, française et étrangère, dans leurs projets structurants et à forts enjeux, en France comme à l'international.