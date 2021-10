Franklin conseille le Groupe Sprint dans le cadre de l'acquisition de Chabrillac

Le Groupe Sprint, fondé en 2007, est composé de près de 500 salariés répartis sur plusieurs sites en France. Sprint se positionne comme l'interlocuteur privilégié des plus grandes sociétés françaises dans les projets de communication imprimée les plus variés et le premier consolidateur du marché français de l'imprimerie.

Chabrillac, groupe de 37 salariés implanté à Toulouse et à Paris, a été fondé en 1925. Il est spécialisé dans l'affichage intérieur et extérieur grand format et il est membre du réseau Imprim'Lux. Le groupe était détenu par Inforsud.

Après plusieurs investissements majeurs pour anticiper les nouvelles pratiques de la profession, le groupe Sprint entend associer pleinement le spécialiste de l'impression grand format dans sa chaine de valeur. Poursuivant sa stratégie d'intégration d'entreprises complémentaires, Sprint entend élargir son offre avec l'impression d'affiches et de PLV, spécialités de Chabrillac. De fortes synergies commerciales et industrielles ont été constatées. Elles permettront d'assoir la pérennité de Chabrillac dans cette nouvelle étape de sa vie économique.

Chabrillac est conseillée par :

Cabinet Gide : Guillaume Rougier-Brierre, avocat associé, et Antoine Moulin, collaborateur, du cabinet Gide pour les aspects M&A.

Impulse Corporate Finance : Pierre Besson, associé au sein du cabinet ICF, pour la partie banque d'affaires / conseil M&A

Groupe Sprint est conseillé par :

Numa Rengot et Yam Atallah, associés, Adriana Chiche et Antoine Fouassier, collaborateurs, du cabinet Franklin pour les aspects M&A

Myriam de Gaudusson, associée, et Maxime Brouard, collaborateur, pour les aspects de droit social

Hicham Ezzahiri du cabinet Aton Partners pour les aspects due diligence financière – négociation.