Franklin conseille la société Domecco dans le cadre de la reprise de Coldefy Formation et IPFAC

Les sociétés Coldefy Formation et IPFAC – SE.MA.FOR. sont spécialisées dans la formation transport, logistique et BTP par le biais de deux centres de formation (Beauvais et Compiègne). Par un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 3 décembre 2020, les sociétés Coldefy Formation et IPFAC – SE.MA.FOR. ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Les sociétés Coldefy Formation et IPFAC – SE.MA.FOR. étaient des filiales du groupe Ixio (en liquidation judiciaire) qui employait plus de 260 salariés sur 27 centres de formation professionnelle.

Domecco est une société indépendante créée en 2014 et spécialisée dans l'accompagnement de projets de construction, d'amélioration et d'optimisation de l'habitat. Domeco appartient au groupe de sociétés Batigroupe. L'acquisition des actifs et des activités de Coldefy Formations et IPFAC – SE.MA.FOR. permet ainsi une diversification des activités exercées par Domecco et la création de réelles synergies entre ses différentes entités en leur permettant d'être plus efficaces dans la réponse aux demandes croissantes des clients. Les centres de formation vont permettre de parfaire la chaîne de valeur de Domecco.

Par jugement en date du 25 mars 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a retenu le projet de reprise présenté par Domecco avec la reprise des actifs et du personnel. Plusieurs autres offres de cession étaient présentées par d'importants acteurs français de la formation professionnelle.

La société Domecco est conseillée par Franklin avec une équipe composée de Numa Rengot, avocat associé, et Pierre Dupuys, avocat collaborateur et le cabinet Aton Partners pour le volet financier.

Les sociétés Coldefy Formation et IPFAC – SE.MA.FOR. sont conseillées par Thierry Montéran – UGGC Avocats

Les organes de la procédure sont :

en qualité de co-administrateurs judiciaires : V&V Associés (Maître Stéphane Vermue) et Me Bernard Houplain

en qualité de mandataire judiciaire : Maître Marie Danguy et MJS Partners (Maître Nicolas Soinne)