Franklin conseil de Vantage Infrastructure

Vantage Infrastructure est un gestionnaire indépendant spécialisé dans les infrastructures qui s'engage à fournir des solutions d'investissement durables. La société est implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Australie pour le compte de clients internationaux.

Fondé en 2013, Agronergy est une entreprise française spécialisée dans la conception de chaufferies biomasse en zones urbaine et péri-urbaine qui exploite 25 sites qui fournissent 16,5 GWh de chaleur renouvelable par an. Agronergy cible prioritairement les grands équipements publics, mais aussi les écoquartiers ou les immeubles de bureaux en privilégiant des sources d'approvisionnement renouvelables et locales.

Par cette opération, Vantage Infrastructure s'engage à soutenir le développement et la croissance à long terme d’Agronergy en fournissant les ressources nécessaires pour développer des technologies de chauffage tout en contribuant à l'objectif de la France de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.

Vantage Infrastructure était conseillé par :