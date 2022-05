Franklin conseil de la société Global Map Solution

Créée en 2017, Global Map distribue la solution de géointelligence la plus simple d’utilisation, couplée à un écosystème de données territoriales inédit. Grâce à Global Map, chacun transforme ses données territoriales en résultats opérationnels.

Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans le développement de la filiale Geoptis, en vue de développer des solutions véritablement différenciantes sur le marché de la connaissance territoriale.

La société Global Map Solution était conseillée par le cabinet Franklin :

Numa Rengot, et Yam Atallah, associés, Pierre Dupuys et Vincent Lehmann, collaborateurs sur les aspects juridiques ;

Myriam de Gaudusson, associée, et Amélie Nisio, collaboratrice, sur les aspects de de droit social ;

Jacques Mestoudjian, associé, sur les aspects fiscaux.

La société Global Map Solution était aussi conseillée par Aton Partner (Hicham Ezzahiri) sur les aspects financiers.

La société Géoptis était accompagnée par le cabinet Hashtag avocats (Harry Allouche) sur les aspects juridiques et par D’Ornano+Co (Thomas Priolet, associé et Alexandre Hamelin sur les aspects juridiques de la due diligence et Grégoire Longou, sur les aspects financiers de la due diligence).