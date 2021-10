Franklin conseil de GeoPost/DPD Group sur la prise de participation majoritaire au capital d’Epicery

GeoPost/DPD Group acquiert une participation majoritaire de 88,9 % du capital de la marketplace alimentaire française Epicery, par l’acquisition d’une partie des titres du fondateur et de l’intégralité de ceux des Business Angels ainsi que par voie d’augmentation de capital, Monoprix restant actionnaire à l’issue de l’opération.

GeoPost/DPDgroup était conseillé par Franklin avec une équipe coordonnée par Lionel Lesur, associé, et Laura Isabelle Danet, collaboratrice, sur les aspects M&A, soutenus par Stéphan Alamowitch, associé, et Mathilde Monot, collaboratrice pour les aspects financement, Laurianne Hôo, collaboratrice, pour les aspects de droit du travail, Jérémy Chiche, associé, et Vincent Martinet, collaborateur, pour les aspects de droit immobilier, Sandra Strittmatter, associée, et Erwan Prely, collaborateur, pour les aspects de droit de la propriété intellectuelle, Valérie Aumage, associée, et Chloé Martin dit Neuville, collaboratrice, pour les aspects information et données personnelles et Xavier Marchand, associé, pour les aspects de droit des assurances.

Epicery, son fondateur Edouard Morhange, et les business angels étaient accompagnés par Fides Partners (Franck Vacher et Thomas Bourdeaut, associés et Manon Volle, collaboratrice) sur les aspects juridiques et Leuwen (Gregory Edberg et Alexandra Matzneff) sur les aspects financiers.