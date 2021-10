Franklin : arrivées de Michel Meyer et Robert Meilichzon au département immobilier

Michel Meyer et Robert Meilichzon rejoignent le département immobilier de Franklin, respectivement en qualité de Senior Advisor et Senior Legal Advisor. Ce nouveau développement du département fait suite au recrutement de Philippe Bouillon et à la cooptation de Jérémy Goldblum en octobre 2020 aux côtés de François Verdot et Jérémy Chiche, associés.

Michel Meyer, conseiller juridique puis avocat, est inscrit au barreau de Paris depuis 1992. Il a été avocat associé au sein du cabinet Caubet Chouchana Meyer, avant de cofonder le cabinet BMS en 2005. En 2015, il s'associe au cabinet français PDGB. En janvier 2021, Michel Meyer rejoint Franklin, en qualité de Senior Advisor. Il intervient essentiellement en investissement immobilier, dans le cadre d'acquisitions d'immeubles à bâtir ou déjà construits, notamment à l'occasion d'études de faisabilité, pour le financement et lors de structurations d'investissement à court, moyen et long terme. Il conseille une clientèle d'investisseurs, de promoteurs et de fonds d'investissements, principalement dans le secteur des immeubles de bureaux mais également des centres commerciaux et habitations.

Robert Meilichzon, avocat au barreau de Paris depuis 1977, a également été avocat associé au sein du cabinet Caubet Chouchana Meyer, avant de cofonder le cabinet BMS en 2005 et s'est également associé, en 2015, au cabinet français PDGB. En janvier 2021, Robert Meilichzon rejoint Franklin, en qualité de Senior Legal Advisor. intervient également en droit immobilier, en matière de contrats de construction et de travaux, de baux commerciaux, de baux en état futur d'achèvement, ainsi que dans le cadre de contentieux immobiliers, commerciaux et civils, pour le compte d'une clientèle composée d'investisseurs personnes physiques et morales et de bailleurs.

Robert Meilichzon et Michel Meyer ont cofondé ensemble le cabinet BMS en 2005, avant de s'associer en 2015 avec le cabinet PDGB, où ils ont notamment travaillé aux côtés de Philippe Bouillon. « Nous connaissons depuis de nombreuses années le cabinet Franklin. Le département immobilier est incontournable et particulièrement dynamique. Nous nous réjouissons de retrouver Philippe Bouillon arrivé en octobre dernier et de travailler avec toutes les équipes du cabinet. » expliquent Robert Meilichzon et Michel Meyer. Ils sont accompagnés de Cécile Merle, collaboratrice.

« Michel et Robert ont développé un savoir-faire considérable dont nous pourrons tous bénéficier. Leurs expertises, qui s'intègrent parfaitement aux nôtres et aux attentes de notre clientèle renforcent la pluridisciplinarité du département immobilier. La richesse des personnalités et des différentes générations fait la force de Franklin. », déclare François Verdot associé fondateur du département immobilier.

Le département, qui compte désormais 12 avocats, poursuivra son développement au cours des prochains mois.