Françoise Savés, nouvelle présidente de l'Association des femmes diplômées d'expertise-comptable

Diplômée d'expertise comptable, Françoise Savés a créé son propre cabinet en 1987 à Mérignac, en Gironde, puis elle a rejoint le Groupe Soregor en 2011.

Première femme à accéder à la présidence de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine entre 2000 et 2002, elle démontre son engagement auprès de la profession en présidant l'Ifec de 2009 à 2013, mais aussi en s'impliquant dans plusieurs commissions en tant qu'élue au CSOEC depuis 2005.

Élue à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux depuis novembre 2016, elle se charge plus particulièrement de l'accompagnement des start-up et de la présence des femmes dans la gouvernance des entreprises. Elle succède à la présidence d'Afeca à Marie-Ange Andrieux et Marie-Dominique Cavalli, qui demeurent très impliquées dans la vie de l'association puisqu'elles sont respectivement nommées présidente d'honneur et vice-présidente.

Françoise Savés entend poursuivre leur action autour de trois enjeux majeurs en s'appuyant sur le maillage régional et sur le renforcement et l'animation du réseau d'Afeca :

Renforcer l'attractivité de la profession d'expert-comptable auprès des jeunes femmes car nombre de diplômées hésitent à embrasser la profession libérale. Si la part des femmes dans la profession comptable progresse, avec plus de 5 000 femmes inscrites à l'Ordre soit environ 25 % contre 20 % en 2011, seulement une diplômée sur trois opte pour l'exercice libéral.

Promouvoir la présence des femmes dans la gouvernance et le management des organisations : entreprises, cabinets ou autres entités du secteur marchand ou non marchand.

entreprises, cabinets ou autres entités du secteur marchand ou non marchand. Participer à l'engagement sociétal de la profession et à la mise en œuvre pratique de la RSE/RSO en démontrant les liens entre mixité et performance.